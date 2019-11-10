Польша отдала «на поруки» украинского неонациста

Польские власти передали на поруки украинскому генконсульству в Люблине задержанного ранее замкомандира украинской неонацистской боевой организации УНА-УНСО (запрещена в РФ), ветерана АТО в Донбассе Игоря Мазура (позывной «Тополя»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале написала уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

Ранее боевик был задержан польскими правоохранителями, поскольку его данные обнаружены в базе Интерпола. В России он объявлен в международный розыск за совершённые в Донбассе преступления.

По словам Денисовой, Мазур до рассмотрения дела будет находиться в украинском диппредставительстве.

«Сотрудник украинской националистической организации УНА-УНСО Игорь Мазур передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Во время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генконсульстве», – заявила украинский омбудсмен.

По её словам, украинская сторона будет добиваться освобождения экстремиста, которого считает «героем нации».

«Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве помогут сломать планы врага и скорее вернуть Игоря Мазура на родину», – объявила Денисова.

Напомним, накануне вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска заявила, что Польша не должна выдавать России «отважного гражданского активиста и ветерана войны в Донбассе, Грузии и Чечне», а его задержание является «исключительно техническим».

Между тем, комментарий министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича был менее политизирован.

По его словам, решение о мере пресечения для Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным законодательством.

Симферополь, Валентин Карамазов

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