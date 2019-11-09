Вице-спикер Сейма считает героем задержанного в Польше украинского карателя

Польша не должна выдавать России задержанного на границе замкомандира украинской неонацистской боевой организации УНА-УНСО (запрещена в РФ), ветерана АТО в Донбассе Игоря Мазура (позывной «Тополя»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска.

Напомним, сегодня боевик был задержан польскими правоохранителями, поскольку его данные обнаружены в базе Интерпола. В России он объявлен в международный розыск за совершённые в Донбассе преступления.

По мнению польского вице-спикера, задержание «отважного гражданского активиста и ветерана войны в Донбассе, Грузии и Чечне» является «исключительно техническим».

«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести», – заявила Госевска.

Вместе с тем, обвинив Россию в «постановочных» действиях, она не решилась однозначно утверждать, что Варшава ни за что не выдаст неонациста Москве.

«Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации... И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды тщательно расследуют это дело...» – написала вице-спикер и пообещала дать личные гарантии «невиновности Игоря Мазура».

Знакома ли он сама с материалами дела, которое завели на карателя в Москве, Госевска не пояснила.

Симферополь, Валентин Карамазов

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