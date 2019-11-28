Бывшему мэру Евпатории продлили срок содержания под стражей

Бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову продлили срок содержания под стражей на один месяц.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовные дела. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест градоначальника до 31 мая. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на состояние здоровья: после аварии 2016 года у него развилась спаечная болезнь, и ему нужны ежедневные физические нагрузки. Кроме того, на иждивении у Филонова находятся трое из его пятерых детей.

Однако 19 апреля Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию адвокатов, жалобу отклонил, а решение суда первой инстанции оставил в силе. С тех пор срок содержания под стражей Филонову регулярно продлевают.

На этот раз Киевский районный суд Симферополя постановил оставить экс-мэра Евпатории под до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что расследование дела Филонова уже завершено, но суд материалы еще не направлены.

Симферополь, Лиана Макоба

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