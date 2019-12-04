Украина припугнула Казахстан за отрицание «аннексии» Крыма

МИД Украины попенял президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за «обидные слова» относительно способа присоединения Крыма к России и пригрозил «соответствующими демаршами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о недовольстве Киева высказываниями казахстанского лидера сообщила на официальной странице МИД Украины в Фейсбуке официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией.

Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга...

Слова Президента Республики Казахстан не только противоречат принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции...

Особенно обидно, что такие слова Президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, – организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств.

Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», – написала Зеленко.

Напомним, сегодня выяснилось, что в Казахстане не считают присоединение Крыма к России аннексией.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Во время интервью Deutsche Welle журналистка спросила: были ли власти Казахстана напуганы событиями на Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», – ответил лидер Казахстана.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.19

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