МИД Украины вызвал на ковёр посла Казахстана

МИД Украины пригласил казахстанского посла в Киеве Самата Ордабаева, чтобы выразить ему недовольство заявлениями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«5 декабря 2019 в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан на Украине Самат Ордабаев. С украинской стороны была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана», – заявили в МИД Украины.

В украинском ведомстве утверждают, что после беседы стороны якобы подтвердили свою «твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности».

Напомним, накануне МИД Украины попенял президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за «обидные слова» относительно способа присоединения Крыма к России и пригрозил «соответствующими демаршами».

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», – сообщила на официальной странице МИД Украины в Фейсбуке официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко.

Ранее, во время интервью Токаева немецкому изданию Deutsche Welle, журналистка спросила: были ли власти Казахстана напуганы событиями на Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», – ответил лидер Казахстана.

Симферополь, Иван Капустин

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