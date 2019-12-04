Президент Казахстана не стал называть присоединение Крыма аннексией

В Казахстане не считают присоединение Крыма к России аннексией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Во время интервью Deutsche Welle журналистка спросила: были ли власти Казахстана напуганы событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны. «Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», – ответил глава государства.

Токаев отметил, что никакого страха у правительства не было, так как с Россией у Казахстана установились «абсолютно доверительные, добрососедские отношения».

Президент напомнил, что минские переговоры были идеей Нурсултана Назарбаева. Однако из-за логистики и удаленности от Европы их было решено проводить в столице Белоруссии. «На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта», – заключил Токаев.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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