Медучреждения Крыма снова могут работать без лицензии

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, продевающий медицинским учреждениям Крыма возможность работать без лицензии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально планировалось, что крымские больницы не смогут работать без лицензии с 1 октября 2017 года. Но процесс шел слишком медленно, и срок перенесли на 1 января 2020 года. А в апреле 2019-го крымские власти вновь заявили, что уложиться до указанной даты невозможно: на начало текущего года, по данным министерства здравоохранения РК, лицензии получили только 45% медицинских учреждений.

Главная проблема, возникающая при лицензировании медучреждения полуострова, заключается в устаревшем оборудовании или его отсутствиии и в непригодности зданий и помещений. В результате, лечебное заведение не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи и не может получить лицензию.

Теперь больницы и прочие лечебные заведения Крыма смогут работать без лицензий еще год. Однако проблемы, мешающие процессу лицензирования, вряд ли удастся решить за год: сумма, необходимая на эти цели остается неизменной в течение 3 лет, несмотря на то, что деньги выделяются регулярно.

Так, в начале 2017 году заявлялось: на то, чтобы довести до нормативов медицинскую базу Крыма, необходимо около 18 миллиардов рублей. Потом сообщалось, что В 2016-2017 годах на техническое переоснащение медицинских учреждений было направлено около 3,2 млрд рублей. В конце 2017 года была утверждена государственная программа развития здравоохранения в РК на 2018 – 2020 годы с объемом финансирования подпрограммы модернизации в размере 6,5 млрд рублей, 87% которых должно быть выделено из федерального бюджета.

В 2018 году общий объем средств, потраченных на модернизацию, должен был составить около 3,5 млрд. Такая же сумма предусматривалась на 2019 год.

Но в начале 2019 года Счетная палата РФ со ссылкой на главы РК Сергея Аксенова заявила, что на перевод всех крымских медучреждений на федеральные стандарты в 2019-2021 годах потребуется минимум 17,5 млрд рублей. А сам Аксенов сообщил, что в течение года на эти цели планируется потратить около 1,2 млрд рублей. Куда ушли миллиарды, выделенные за 2 прошедших года, не уточняется. При этом, годовой бюджет системы здравоохранения РК, например, в 2018 году составил как раз около 18 млрд рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.12.19

Донецк вызывает Киев на прямой диалог. / Особенности крымского бизнеса: то разрешения нет, то людей. / ФСБ: украинские радикалы стремятся дестабилизировать Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»