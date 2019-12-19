За что боролись: в Крыму временно запретили вырубать сосну Палласа

В Крыму временно запретили вырубать сосну Палласа. Соответствующее решение принял глава РК Сергей Аксенов «в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции».

Как уже сообщал «Новый День», в марте текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ об исключении сосны крымской (сосна Палласа) из списка краснокнижных растений Крыма. И теперь ее можно вырубать и продавать на законных основаниях. Чем и воспользовались предприниматели, буквально завалив елочные базары эндемичными хвойниками.

И теперь крымские власти, на протяжении нескольких лет лоббировавшие исключение крымской сосны из республиканской Красной книги, выражают озабоченность уничтожением сосны: «В преддверии праздников правоохранительные органы и учреждения министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым усиливают контроль в этой сфере, – заявил Аксенов. – Одновременно будут приняты дополнительные меры по восстановлению лесов и озеленению. В частности, планируется восстановить посадки крымской сосны в районе поселка Аэрофлотский».

«Не правильнее ли будет запретить подобные вырубки навсегда?» – комментируют крымчане заявление главы республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.12.19

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