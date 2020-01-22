Власть меняется? В Крыму гадают, как перестановки в правительстве РФ отразятся на полуострове

В Крыму обсуждают, как перестановки в федеральном правительстве отразятся на полуострове. И считают, что именно крымчане обеспечили некоторым отставникам крутой вираж в карьере.

Как уже сообщал «Новый День», накануне президент России подписал указ о новой структуре правительства, а премьер-министр представил кандидатов на посты вице-премьеров и отраслевых министров.

В новом списке не оказалось Дмитрия Козака, курировавшего ТЭК, промышленность и непосредственно Крым. Ряд наблюдателей решили, что должности вице-премьера он лишился именно из-за Крыма:

«Своей отставкой Козак во многом обязан губернаторам Крыма и Севастополя с их бесконечными подножками, – пишет telegram-канал # ЧКХ. – Последней каплей стало назначение Аксеновым своего премьера Гоцанюка, вопреки советам Козака. Ситуацию не могло спасти шапито под названием «Твое правительство», когда по результатам конкурса, почти все места сохранили аксеновско-константиновские министры. Все усугубили регулярные, мягко говоря странные инициативы и заявления Аксенова и игры в демократию уровня песочницы.

Запасаемся попкорном и следим за десантом из столицы».

«Довольно наивно объяснять отставку вице-премьера Козака какими-то бесконечными подножками полуостровных губернаторов, – возражает «Крымский канал». – Во-первых, увольнение севастопольского Овсянникова случилось после публичной аппаратной вендетты Козака на совещании Медведева, а затем – Путина (в результате которой президент поручил губернатору Севастополя в течение двух месяцев исправить провал ФЦП в городском здравоохранении. Дело было в мае 2019 года, в начале июля Овсянникова отправили в отставку – прим. РИА «Новый День»).

Во-вторых, крымский Аксенов назначил премьером республики Гоцанюка в обход АП и полпредства ЮФО (в УВП Кремля обсуждались другие кандидатуры, но Аксенов заранее вылез в публичку со своим претендентом. Креатуры АП чуть не сделали статистами, если бы их заявили в конкуренты Гоцанюку). А Козаку в конкретном случае было все равно.

Из наблюдений: Козаку наверняка было неуютно в статусе куратора ТЭК, где все роли и влияние поделены между стейкхолдерами народного достояния. Также говорят: он чурался публичности, в том числе по крымской повестке ФЦП. Плюс – быть кардиналом в ЛДНР, Белоруссии (СНГ) и разноплановым вице-премьером – выполнять слишком много обязанностей.

Никакого трансфера власти в Крыму по московскому сценарию с приходом Хуснуллина в правительство РФ ждать не стоит. Произойдет трансфер освоения средств и подрядов, а также строительная экспансия, что привыкли контролировать сам Аксенов и его советник – экс-полпред Белавенцев. Ротенберги Хуснуллину в помощь, или он им – как пойдет. А Аксенову, скорее всего, придется смириться с новой реальностью и стать покорным исполнителем в статусе губернатора-героя Крымской весны.

Тут еще «Татнефть» пока опосредованно, но уже заходит на рынок АЗС. С назначением Хуснуллина полуостров ждут большие изменения при распределении кормовой и ресурсной базы. Околополпредства ЮФО прогнозируют создание спецагентства, куда будут завязаны все инфраструктурные проекты с федеральным и столичным финансированием и через которое будет реализован пилот отказа от 44-ФЗ».

«Если уж действительно Хуснуллин, а не, например, Назаров (как повелось при Козаке) будет курировать Крымский полуостров, то курировать он будет, прежде всего, Севастополь по просьбе президента к московской власти (лично просили Собянина это делать), – вставляет свое слово Апостолаки. – Крым курировать смысла особого нет, там все давно распределено. Крым и так курируют все подряд».

Есть и другое мнение: курировать Севастополь поручат вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сторонники этой версии исходят из того, новоявленный вице- в свою время работал в компании, управляющей активами Геннадия Тимченко. А именно структуры Тимченко занимаются созданием в городе культурного кластера.

«Трансфер уже идет. В этом году мы станем свидетелями его осязаемых контуров в виде досрочных выборов в Госдуму, смену сенаторов от Крыма в СФ и проведения Референдума по Конституции, а так же изменениям в АП и Конторе, – настаивает «Крымская П». – Трансфер по Крыму – это не трансфер губернатора Аксенова-героя Крымской весны в Москву на повышение, например. Трансфер власти по Крыму – это глубокие изменения самой крымской власти, как исполнительной так и законодательной с принуждением ее жить по законам РФ и в новом властном образе Путина. вот на сколько это получится у нового правительства РФ и чем это закончится для крымских чиновников, посмотрим».

Симферополь, Анна Карпенко

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