Канада ввела новые санкции в отношении крымчан

Канада ввела новые санкции в отношении граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Как уже сообщал «Новый День», Совет Евросоюза по общим вопросам 28 января принял решение добавить в санкционные списки 7 человек, участвовавших в организации региональных выборов в сентябре минувшего года.

В «черный список» попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя, до выборов возглавлявшая ЗакСо, Екатерина Алтабаева, глава избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова. Из крымских чиновников под санкции попал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Новые канадские санкции тоже связаны с крымскими выборами и касаются тех же персоналий, кроме крымского премьера Гоцанюка. Всего с 2014 года в связи с переходом Крыма под юрисдикцию России Канада наложила санкции на более чем 430 физических и юридических лиц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.20

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