В Госдуме назвали новые антироссийские санкции США бесполезными

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в интервью RT введение США санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании «Гранд Сервис Экспресс». Он охарактеризовал принятое решение как «очередной недружественный шаг».

Решение о введение новых санкций опубликовано на сайте Минфина США. Из документа следует, что ограничения распространяются на врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова и гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Эта компания является оператором поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.

По мнению народного избранника, введение дополнительных санкций в отношении отечественных компаний является бесперспективной и неконструктивной мерой. «Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», – отметил Морозов, добавив, что Россия выступает за укрепление взаимоотношений с США, стремится избегать взаимных провокаций и выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений.

Как писал «Новый День», ранее аналогичные санкции ввела Канада, однако список короче. В него попали Михаил Развожаев, Владимир Немцев, Екатерина Алтабаева, Сергей Даниленко, Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.20

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