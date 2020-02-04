Украина намерена предъявить России новые претензии

Украина намерена предъявить России еще несколько исков. Об этом заявил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

Как уже сообщал «Новый День», Украина регулярно предъявляет России претензии в различных международных инстанциях. Так, ​в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начались слушания по жалобе Украины о нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года.

ЕСПЧ так же рассматривает иски об «обнаруженных» Украиной нарушениях прав человека в Донбассе, насильственном перемещении в Россию донбасских детей-сирот и детей-инвалидов, нарушениях прав украинцев, задержанных по политическим делам, нарушениях прав моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году.

Ведется межгосударственное арбитражное разбирательство, инициированного Украиной против России в 2016 на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года ( Украина заявила о нарушении ее прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе). Какие претензии будут выдвинут на этот раз, пока не ясно. Малюська не стал уточнять подробности, ссылаясь на секретность подготовительной работы.

«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков, – сообщил чиновник изданию «Главред». – Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.02.20

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