Ровно через год: директора МДЦ «Артек» отправляют в отставку

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко покидает свой пост. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федоренко возглавил «Артек» ровно год назад – в начале февраля 2019 года после отставки прежнего руководителя МДЦ Алексея Каспаржака.

До этого Федоренко занимал пост замдиректора по строительству, и по одной из версий его уход связан с вопросами к закупочной деятельности, которые возникли еще до его назначения директором.

По другой версии на карьере Федоренко отрицательно сказались смерти двух детей, произошедшие минувшей осенью: в октябре скончался мальчик из Санкт-Петербурга, в ноябре – девочка из Махачкалы.

А ряд экспертов полагает, что смена руководства главы «Артека» связана с отставкой вице-премьера Ольги Голодец: новый куратор поставит на МДЦ, получающий солидные средства из федерального бюджета, своего человека.

Отметим, что официального подтверждения отставки Федоренко пока нет.

Гурзуф, Анна Карпенко

Гурзуф. Другие новости 06.02.20

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