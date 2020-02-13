Чиновников правительство РФ обвиняют в крупных махинациях и попытке переложить ответственность за это на других

Руководство судоремонтного завода «Южный Севастополь» обвиняет федеральных чиновников в мошенничестве, а севастопольских следователей и судей – в попустительстве незаконным действиям.

Как уже сообщал «Новый День», СРЗ «Южный Севастополь» признан банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Общая сумма необоснованных долгов предприятия достигла 1,6 млрд рублей при балансовой стоимости имущества в 75 тыс рублей (по бухгалтерским данным на 1 января 2018). Однако бывший директор и представитель учредителя СРЗ Патимат Алиева заявляет, что банкротством предприятия пытаются прикрыть прежние махинации, в которых оказалось замешано федеральное правительство.

История началась еще в 2009 году, когда «для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке» была создана Объединенная зерновая компания (ОЗК). 50% плюс 1 акция владело правительство РФ, которое передало в уставный капитал компании пакеты акций 30 предприятий.

Курировал компанию помощник президента Медведева Аркадий Дворкович. Гендиректором был назначен Сергей Левин (нынешний замминистра сельского хозяйства, по одной из версий, этот пост он получил как раз за успехи в ОЗК). Именно при нем, в 2011 году, ОЗК заключила два договора с компанией Baltron AG (Базель, Швейцария) на покупку зерна на общую сумму 322,5 тыс долларов, два договора с компанией Tauris SA (Женева, Швейцария) на сумму 659,5 тыс долларов и контракт с фирмой Conres Shipping AG (Женева, Швейцария) на сумму свыше 3 млн долларов. Ни одна из компаний свои обязательства перед ОЗК не выполнила.

20 июня 2012 года тогда уже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утвердил приватизацию в 2012-2013 году госпакета акций ОАО «Объединенная зерновая компания». На продажу выставили 49%. Они – буквально по дешевке – достались компании «Сумма», не имеющей никакого отношения к сельскому хозяйству. Но один из владельцев «Суммы» Зиявудин Магомедов не просто учился вместе с Дворковичем на одном факультете МГУ, но и жил с ним в одной комнате. Дворкович в мае 2012-го был назначен вице-премьером по ТЭК, но продолжал курировать и ОЗК.

По мнению экспертов, продажа части госпакета ОЗК лишила аграриев зерновых интервенций – самого действенного механизма государственного регулирования рынка, который позволял закупать зерно, когда цена на него падает, и продавать – когда повышается. «По сути, всё, что происходило после 2012 года, можно считать «узаконенным рейдерством», – писал по этому поводу Regnum.

В 2012 году в ОЗК меняется руководство, но не меняется собственник: гендиректором становится Сергей Поляков. И в течение двух лет его «правления» компания, несмотря на невыполненные соглашения и невозвращенные деньги (около 4 млн долларов), вновь заключает ряд сделок с вышеназванными компаниями, входящими в группу Newbay Investments L.P., зарегистрированную в Великобритании. И вновь не получает ни зерна, ни денег.

В общей сложности ОЗК подобным образом лишилась 18,3 млн долларов.

А в 2014 году эти долги невероятным образом взял на себя СРЗ «Южный Севастополь». Николай Антипенко, возглавлявший завод с 2009 по 2014 год, так рассказывал о начале нового поворота в истории Южного Севастополя: «24 марта 2014 года я находился в Севастополе. Примерно в 5:30 утра мне позвонил начальник охраны и сообщил о том, что группа вооруженных людей в количестве около 70 человек осуществила рейдерский захват предприятия, заблокировала проходные». По словам Антипенко, рейдеры на завод никого не пустили – даже представителей городской администрации и МВД. Позже выяснилось, что захвативших завод негласно поддерживали «временно исполняющие обязанности отдельных руководителей городской администрации».

Антипенко утверждал, что рейдеры вскрыли все кабинеты и сейфы, забрали все документы. Другая сторона подавала эти события так: «Утром 24 марта 2014 года трудовой коллектив вместе с казаками Черноморской сотни освободил судоремонтный завод Южный Севастополь, который расположен в Камышовой бухте, от арендатора». Тем не менее, 27 марта 2014 года по заявлению Антипенко было возбуждено уголовное дело по факту хищения официальных документов и печатей ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь».

В начале апреля силами специального подразделения УФСБ России по Севастополю предприятие было разблокировано. Исполняющим обязанности директора предприятия был назначен гражданин РФ Сергей Добряков. Антипенко утверждал, что передал новому руководителю все дела и 13 апреля уехал на Украину. Он подчеркивал: «До моего отъезда похищенные документы, печати, штампы и жесткие диски серверов и компьютеров не были возвращены, дубликаты печатей и штампов не изготавливались».

Однако 16 апреля появляются два приказ за подписью Антипенко: первый о принятии на должность первого замдиректора некоего Николая Даниленко (в недалеком прошлом руководителя департамента экономической безопасности ОЗК), второй – о возложении на него обязанностей директора «на время очередного отпуска Антипенко Н.Г.».

А 20 апреля появляется тот самый договор поручительства – тоже за подписью Антипенко, согласно которому «Южный Севастополь» берет на себя обязательства по контрактам ранее заключенным ОЗК и компаниями группы Newbay Investments L.P. Договор скреплен печатью, о пропаже которой Антипенко заявлял в правоохранительные органы Севастополя в начале апреля и которую должна была разыскивать полиция в рамках возбужденного уголовного дела.

Сам Антипенко утверждал: «Подпись на документе похожа на мою, однако, явно не моя» (действительно, подписи на упомянутых приказах, договоре и официальный автограф Антипенко имеют общее сходство, но существенно различаются в деталях; причем, различаются между собой и подписи на документах, датированных 16 и 20 апреля 2014 года).

В 2015 году ОЗК предъявила СРЗ, как поручителю, иск за оплаченную, но не поставленную сельхозпродукцию на сумму 18,3 млн долларов. Тогда-то и всплыли документы с разными подписями Антипенко, скрепленные украденной печатью. Суды длились 2 года: первоначально было решено, что договор поручительства является недействительной сделкой, и суды отказали ОЗК в иске к ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» и ООО «Адмата» о взыскании долга.

Но после ареста братьев Магомедовых Арбитражный суд Московского округа эти решения отменил и в сентябре 2018 года постановил взыскать с ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» в пользу ОАО «Объединенная зерновая компания» 18,3 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.

Производство по требованию к ООО «Адмата», выступившему вторым поручителем, было прекращено из-за его ликвидации. Таким образом, СРЗ стал единственным ответчиком.

И поскольку выплатить требуемую сумму «Южный Севастополь» не в состоянии, его обанкротили.

Однако 7 февраля бывший директор СРЗ и представитель единственного учредителя Патимат Алиева обратилась к начальнику Следственного департамента МВД России Романову с ходатайством, в котором заявила, что «организаторами, участниками и исполнителями хищения денежных средств у государства были исключительно чиновники правительства РФ, руководство и топ менеджеры АО «ОЗК».

Алиева, в числе прочего, указывает, что при обыске и выемке документов в АО «ОЗК» были изъяты два оригинала договора поручительства, в то время как во время следственных действий в СРЗ не нашли ни одного. «Данный факт подтверждает, что договор поручительства был изготовлен в Москве и не подписывался Антипенко, так как в это время Антипенко уже находился на Украине».

Алиева подчеркивает, что АО «ОЗК» стало партнером сомнительных иностранных юридических лиц задолго до заключения Договора № 486/10 от 12.12.2012 года и Контракта 25/10 от 15.02.2013 года, фигурирующих в уголовном деле.

«Чиновники правительства РФ, обязанные осуществлять контроль, а также должностные лица АО «ОЗК» совместно с департаментом экономической безопасности, прямыми обязанностями которых было обеспечение экономической безопасности государственных контрактов, оказались либо вовлечены сами в эту преступную схему, либо действовали по указке сверху. То есть, никто из должностных лиц правительства РФ и АО «ОЗК» не предприняли никаких мер для включения сомнительных иностранных партнеров в реестр неблагонадежных клиентов; или, скажем так, в черный список, а наоборот, продлевали контракты с ними и продолжали тесное сотрудничество. Почему?» – пишет Патимат Алиева в ходатайстве и предлагает провести очную ставку с находящимися под следствием руководителями ОЗК и замминистра сельского хозяйства Левиным, «так как это поможет следствию беспристрастно определить роль каждого из обвиняемых и иных фигурантов данного уголовного дела в совершенных против государства и ООО «СРЗ «Южный Севастополь» преступлениях.

Кроме того, Алиева считает необходимым провести почерковедческую экспертизу договора поручительства от 20.04.2014 года и выяснить происхождение дубликата печати ООО «СРЗ «Южный Севастополь», использованной при подписании поддельного договора поручительства неизвестными лицами в Москве.

Плюс ко всему, подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников прокуратуры и ОМВД Гагаринского района. Алиева так же требует привлечь к ответственности судей за ущерб и репутационный вред, причиненные предприятию бездействием и решениями, нарушающими, по мнению руководства предприятия, права и законные интересы СРЗ «Южный Севастополь».

Напомним, в ноябре 2019 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в Административно- правовой кодекс РФ, уточнив порядок действий суда при обнаружении признаков преступления, обязав тем самым арбитражных судей включиться в борьбу с преступностью.

Согласно принятым изменениям, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит признаки преступления в действиях сторон по делу либо иных участников процесса, должностных или других лиц, то он должен направить копию частного определения в органы дознания или предварительного следствия. Правоохранительные органы обязаны в течение месяца сообщить о принятых мерах по частному определению.

Но в Арбитражном суде Севастополя, имея информацию о возбужденном СД МВД РФ уголовного дела, «не усмотрели» в очевидной преступной схеме признаков преступления и проигнорировал ходатайство СРЗ о вынесении соответствующего частного определения, хотя к материалам дела приобщены заявления СРЗ о фальсификации и совершении против СРЗ «Южный Севастополь» ряда других преступлений, заявляет руководство предприятия.

Ответа на свои ходатайства в СД МВД РФ Патимат Алиева пока не получила.

Севастополь, Софья Артемьева

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