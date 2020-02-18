Новые акционеры: кто «делит» промышленность Крыма

Правительство Крыма, выполняя план приватизации, снова попытается продать некогда знаменитый керченский завод имени Войкова, теперь превратившийся в сборный Металлургический завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, преобразования на металлургическом комбинате, давшем название целому району города, начались давно. Завод, выпускавший популярные в народе разноцветные эмалированные кастрюли, обанкротился в 2002 году, после чего, распавшись на да завода – «Керченский стрелочный» и «Керченский металлургический». вошел в донецкую корпорацию «Межрегиональный промышленный союз», принадлежащую донецкому миллиардеру Ринату Ахметову.

В 2014 году предприятия не попало в список национализированных (в отличие от ахметовских «Укртелекома» и ДТЭК «Крымэнерго»), поскольку собственник обоих заводов успел перерегистрировать их в Краснодаре.

Железнодорожные стрелки не нашли спроса в России, на стрелочном перестали платить заплату, зрел социальный бунт. В марте 2017 года власти Крыма все же приняли решение о национализации керченских заводов и объединении их в ГУП «Керченский металлургический завод». Заодно к ним присоединили и руины Камыш-Буркнского меткомбината, который теперь именовался ГУП «Камыш-бурунская производственная компания».

Судя по «объединительному» документу, задумывалось это не просто как переименование, мечтали о коренной перемене: «новый» сборный завод должен был производить железнодорожные локомотивы и подвижной состав, цистерны, емкости и даже «отдельные виды продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной».

Но дело снова не пошло, и Металлургический завод, сколько можно, подкармливали из бюджета, но все же решили продать. В декабре 2019 года на торги были выставлены 100% акций завода по номинальной цене – 2 млрд 801 млн руб, но желающих купить их не нашлось. Теперь минимущества снова выставил на продажу тот же пакет, по той же цене. Торги назначены на 3 марта.

Кстати, 20 декабря минувшего года минимущества Крыма продало 100-процентный пакет акций расположенного в Плодовом Бахчисарайского района АО «Крым-Вино». При начальной цене продаваемого имущества 39 млн 900 тыс руб пакет акций был продан за 41 млн 390 тыс руб. Покупателем через маленькое питерское ООО «Южный проект» выступил банк «Россия». Напомним, «Южный проект» в 2017 году купил 100% акций АО Завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей.

При этом покупатель до сих пор не вступил в свои права в Плодовом: в базе ЕГРЮЛ винзавод до сих пор числится за минимущества Крыма. Попытка узнать причину такой неторопливости не удалась: по контактному телефону ехидно ответили, что это не «Крым-Вино».

Следует заметить, что виноградники в Вилино, расположенном совсем недалеко от Плодового, получили структуры, связанные с ВТБ.

Из приватизаций последнего времени следует упомянуть и продажу пакета акций симферопольского завода «Фиолент», одного из немногих предприятий, переживших бури прошедших тридцати лет. Значительной частью акций давно владеет семья бессменного директора Алексанрда Баталина, а теперь 25% минус одну его акцию за 209 миллионов 680 тыс руб купил керченский «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Впрочем, за этим громким именем на самом деле скрываются ООО «Вэста» из Самары и ООО «Энкор» из Чебоксар (у обеих фирма уставный капитал капитал – 10 тыс руб, основная деятельность – торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табаком).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.02.20

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