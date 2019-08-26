Тоска по Тоскане: правительство Крыма раздает виноградники, максимально шифруя сделки

Из-за невозможности получить итальянские виноградники известные россияне при активной поддержке

крымских чиновников разбирают землю на полуострове.

Что любопытно, правительство Крыма всеми силами пытается зашифровать подобные сделки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможности крымского виноделия разглядели представители верхушки российского чиновничества и крупный бизнес.

Российские СМИ не раз писали о виноградниках и винодельнях в итальянской Тоскане, принадлежащих известным в РФ персонам. Однако, из-за введенных против ряда россиян санкций, они лишились возможности развивать виноделие в этом регионе и вынуждены реализовать свои интересы в переделах собственной страны.

Не исключено, что рекламу крымским виноградникам сделал французский актер Жерар Депардье, который еще в 2005 году рассказал тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко о своем желании заниматься изготовлением вина на полуострове. Впрочем, тогда его бизнес-идея не получила развития.

На днях Совмин Крыма своим распоряжением дал согласие на планировку территории для размещения объектов инвестиционного проекта «Развитие комплекса по выращиванию и переработке винограда» в соответствии с заключенным между Советом министров Республики Крым и ООО «Инвест Плюс». Распоряжение носит некий налет таинственности: в тексте не указаны ни площадь, ни координаты, ни кадастровый номер участка. Более того, нельзя понять, кому адресована директива: «направить его копию (уведомление) главе поселения, главе городского округа, применительно к

территориям которого принято настоящее распоряжение». Однако, зная историю вопроса, нетрудно догадаться, что речь идет о землях вокруг крупнейшего крымского села Вилино, расположенного на реке Альма (по-тюркски означает «яблоко»).

«Инвест Плюс» – это операционная компания крымского винного хозяйства Alma Valley, которая на 200 га уже выращивает виноград в Альминской долине (Бахчисарайский район).

Упомянутый договор с правительством Крыма был заключен еще в декабре 2017 года.

ООО зарегистрировано в Вилине, основным видом его деятельности является выращивание винограда. Напомним, виноградники в Вилине до последнего времени принадлежали опытному предгорному хозяйству знаменитого института винограда и вина «Магарач», прекратившему свое существование (уничтожать его начал еще президент Украины Янукович, окончательно институт ликвидирован в феврале 2017 года распоряжением совмина Крыма).

«Ивест Плюс» через компанию «Ист инвестментс» связано с фирмой с Британских Виргинских островов « Варгас пропертиз инк», основным бенефициаром которой считаются структуры, близкие к председателю ВТБ Андрею Костину – об этом в 2014 году сообщал журнал Forbes.

«Инвест Плюс» в свою очередь является учредителем компании «Инвест резерв», которая уже приобрела под виноградники в окрестностях Севастополя три земельных участка общей площадью более 1 тыс га.

Напомним, одним из первых инвесторов в крымское виноделие стал президент «Лукойла» Вагит Алекперов – у него есть винодельческое хозяйство Chateau Cotesde Saint-Daniel (Ай-Даниль, возле Гурзуфа). В 2016 он расширил владения, прикупив соседний участок площадью 36,4 га – бывший виноградник «Массандры».

С другим громким именем связывают инвестпроект «Развитие виноделия на базе собственности Республики Крым в пгт. Коктебель». Совмин Крыма и ООО «Завод марочных вин Коктебель в марте 2015 года» заключили соглашение о его реализации. Для выращивания винограда инвестору должны были выделить земельные участки вблизи Коктебеля. Но после банкротства «старого», существовавшего здесь много лет завода марочных вин и коньяков «Коктебель» оказалось, что принадлежавшие ему виноградники уже проданы или сданы в аренду

В частности, 62 га купило ООО «Страна Коктебель», а десять земельных участков общей площадью около 340 га арендовало ООО «Викон», зарегистрированное в Ялте.

Учредителями «нового» завода «Коктебель» являются Гатчинский спиртовой завод и Елена Якубчик. Спиртозаводом она владеет вместе с мужем, Михаилом Якубчиком, которого пресса называет братом жены директора службы внешней разведки России, экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

Это предприятие выиграло все суды, лишив прежних хозяев и арендаторов прав на виноградники.

В частные руки перешел и старейший, основанный еще князем Голицыным, завод шампанских вин «Новый Свет». Его покупку связывают с именем Юрия Ковальчука – завод купила дочерняя компания банка «Россия». Но «Новый Свет» никогда не имел собственных виноградников. Сырьем для шампанского служил виноград исключительно из одного района, расположенного между Севастополем и Бахчисараем – его выбрал еще сам Голицын. Это давало право заводу утверждать, что новосветское советское шампанское идентично тому, что пили на коронации Николая II. Теперь, не имея, как прежде, права «первой руки» на крымских виноградниках, «Новый Свет» довольствуется теми виноматериалами, которые может купить. В последние годы – это виноград, выращенный на Тамани.

Симферополь, Ольга Картошина

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