Развивать виноделие в Крыму мешает жадность

Крым уступает Краснодарскому краю по темпам развития винодельческой отрасли. Речь идет как о площадях высаженных молодых виноградников, так об интересе потенциальных инвесторов.

«Глобальная проблема Крыма – дороговизна земли, – рассказал РИА «Новый День» директор научно-методического центра «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрий Ковалев-Федосов. – Многие продающие свои колхозные паи считают, что люди купят их под застройку, поэтому стоимость начинается от 1,5 – 2 миллионов рублей, что в 4 – 5 раз дороже, чем в Анапе».

Эксперт отмечает, что земли в ряде районов Крыма лучше, чем в Краснодарском крае, но инвесторы, посмотрев на эти цены, разворачиваются и идут на Кубань, где сейчас наблюдается бум виноделия.

Нельзя сказать, что винодельческой отрасли в Крыму совсем не уделяют внимания.

По данным Минпромторга РФ, за четыре года в эту сферу на полуострове ь инвестировано около 1,2 миллиарда рублей, заложили почти 2,5 тысячи гектаров новых виноградников. Но на Кубани аналогичные показатели в 3 раза больше.

В целом, за последние 35 лет площадь виноградников в Крыму сократилась на порядок: сейчас их площадь составляет примерно 18 тысяч га, а до 1985 года было 115 тысяч га.

«А до этого было еще больше, – напоминает глава «Лаборатории вина» , отмечая, что некоторые площади не были освоены вовсе, а многие сейчас находятся в заброшенном состоянии. – Все привыкли жить в городах. Села пустеют, а там земли есть. И в горах тоже».

По словам Ковалева-Федосова, советское виноградарство тянулось к механизации. Редко поднимали виноградники в горы, потому что тракторам удобнее ездить по равнине, нежели по склонам.

Но в ближайшее время ситуация может измениться: активная застройка Южного берега Крым – в погоне все за той же прибылью – постепенно вытесняет виноградники.

«Если возьмете мадерную площадку «Массандры» – это старый Воронцовский дворец. Она вся была застроена за последние 20 лет», – отметил эксперт.

Нечто похожее в свое время произошло во Франции. «Есть регион, очень похожий на Крым, – это Лазурный берег Франции. В те же годы и те же люди строили Канны, Ялту, Феодосию, Ниццу. Там виноградники поднялись в горы под давлением застройки побережья. Все хотят жить у моря. В Ницце из нескольких сотен гектаров старых виноградников сейчас осталось 50, а в Ялте и в Гурзуфе, к счастью, их еще много, прямо в черте города.

Но когда виноградники во Франции подняли в горы, то качество вина выросло. От моря, от жары виноградники уходят, и вино становится тоньше. Лучшие вина в мире происходят со склонов. Это работа на высотах. Перепады температур в горах, в предгорьях важны для созревания кожицы винограда, кислотности», – рассказал Ковалев-Федосов.

Но и таким образом проблему в Крыму наскоком не решишь: при подъеме в горы на пути виноградников может встать Ялтинский горно-лесной природный заповедник. Его территория протянулись от Фороса на западе до Гурзуфа на востоке. И там запрещена любая производственная деятельность. Если ввести послабления, заповедник тут же уничтожат застройкой.

Симферополь, Галия Шакирова

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