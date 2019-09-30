В Коктебеле предпочитают не вспоминать об одноименных коньяках – есть причина

Со знаменитой арки, которая встречает каждого приезжающего в живописнейший крымский поселок Коктебель, не зря исчезла многообещающая надпись «Страна коньяков»: этот напиток здесь больше не производят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история коктебельских виноградников восходит к XIX веку и виноделу Александру Юнге. Новейшие страницы – завода марочных вин и коньяков «Коктебель» (АО ЗМВК) относятся к 1944 году – первым месяцам после освобождения Крыма от фашистов. Теперь эта история закончилась. Длительный, болезненный и скандальный процесс банкротства завода завершился летом этого года.

ООО Завод марочных вин «Коктебель» никакого отношения к старинному производству не имеет, если не считать названия и части имущества, волшебным образом оказавшегося у новых владельцев – ООО Гатчинский спиртовой завод и Елены Якубчик (как утверждает пресса – родственница экс-спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина). Правда, «старый» завод судился со спиртоделами, пытаясь «истребовать имущество из чужого незаконного владения», но суд проиграл.

На последнем этапе существования «старого» предприятия коньячным заводом владела компания «Союз-Виктан». Но эти производители спиртного обанкротились, унаследовала имущество «Крымская водочная компания» (КВК), которая продолжает производство в Симферополе на улице Узловой на мощностях покойного «Союз-Виктана». Ее владельцем числится еще один «Коктебель» – теперь уже торговый дом. Всем этим хозяйством владеет некто Александр Васильевич Злотницкий.

А на Викторе Васильевиче Злотницком числятся несколько фирм, тоже связанных с алкоголем и растущих из кипрских корней, в частности – украинское ООО «EBC Eastern Beverage Company Ltd». Считается, что его бенефициаром является малоизвестный британский бизнесмен Нил Смит. Но именно этой фирме теперь принадлежат торговые марки водки Medoff, «На березовых бруньках», «Наша марка», «Родная роса», «Мърная», коньяков «Коктебель» и «Крымский».

Значит, упрощенно схема выглядит так: украинский алкогольный холдинг с владельцами-британцами регистрируют в России фирмы по производству и продаже алкоголя; они, становятся участниками крымской свободной экономической зоны, получают соответствующие льготы по налогообложению.

Не имея своих виноградников и коньячных «полуфабрикатов», КВК производит коньяк из покупных спиртов, о происхождении которых потребитель достоверной информации не имеет. К примеру: Симферопольский винодельческий завод (ТМ коньяк «Неаполь Скифский», виноградная водка «Форос») в прошлом году привез коньячный дистиллят из Армении.

Коньяк «Коктебель» производится в Симферополе, на улице Узловой, Крымской водочной компанией – об этом очень мелким шрифтом честно написано на каждой бутылке.

Однако все ответы на запрос в поисковых системах «коньяк Коктебель» утверждают, что «коньяк производится на одноименном заводе».

Там же можно увидеть отзывы потребителей, они не очень лестные:

«В последнее время жесткач стал, в чем причина? Непонятно. Сравнивая (2004, 7-8, даже 14 года) стал ощутимо хуже. Или нарушение технологии или спирты уже не «родные»? В последнее время не беру...»

«Брали бренди (коньяк) «Коктебель». Резерв 4 и 5. В оба напитка добавлен популярный нынче мерзкий сироп, конечно, концентрация гораздо ниже, чем в каком-нибудь старом кёниге, но при такой цене его вообще не должно быть (1020 руб за бутылку)».

Новость последних дней: один из крупнейших в России производителей водки – Алкогольная сибирская группа (АСГ) займется дистрибуцией водочных брендов «Мерная» и «Медоff», а также коньяка «Коктебель»… Где и из чего будет производиться этот коньяк – даже трудно предположить.

Кстати, на арке на въезде в крымский поселок, когда-то известный своими коньяками, теперь написано «Страна Коктебель». Об одноименных напитках здесь предпочитают не вспоминать.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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