МИД Украины пытается вызволить задержанного в Греции экс-главаря «Айдара»

К задержанному в Греции по запросу России экс-командиру нацбата «Айдар» Сергею Мельничуку выехал украинский генконсул в Салониках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в МИД Украины.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев уже подтвердил задержание экс-главаря нацбата, отметившегося убийствами журналистов, грабежами и расправами над местными жителями в Донбассе.

«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, на место выехал украинский консул в Салониках», – приводит ТАСС слова украинского дипломата.

Сообщается, что украинская сторона уговорила греков не помещать Мельничука в СИЗО. До суда он будет находиться в камере полицейского участка.

О своём задержании Интерполом по запросу Москвы на греческо-болгарской границе экс-командир «Айдара» сообщил ранее на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Мельничук уволился с поста командира «Айдара» в 2015 году, а затем избрался депутатом Верховной рады Украины.

Позже российский суд признал его организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Об этом было объявлено на оглашении приговора украинской наводчице Надежде Савченко. Ее в итоге обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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