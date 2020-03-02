Киев инициирует автоматическую блокировку Интерполом «провокационных запросов» России

МВД Украины обратилось к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с требованием немедленно отозвать российский запрос о задержании в Греции главаря нацбата «Айдар» Сергея Мельничука. При этом глава МВД Арсен Аваков утверждает, что решение о задержании Мельничука уже пересмотрено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на сайте своего ведомства.

«Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации», – цитирует Авакова сайт МВД.

«Очередная провокация совершена правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ», – заявил министр и добавил, что Украина инициирует выработку механизма о «блокировке злоупотребления» российским бюро Интерпола своими правами «в политических целях».

«По дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины Мельничук смог вернуться домой… Я, как министр внутренних дел, обратился к генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку относительно необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации.

Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой», – резюмировал глава МВД Украины.

Как сообщал «Новый День», о своём задержании Интерполом по запросу Москвы на греческо-болгарской границе экс-командир «Айдара» Сергей Мельничук заявил ранее на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Мельничук уволился с поста командира «Айдара» в 2015 году, а затем избрался депутатом Верховной рады Украины.

Позже российский суд признал его организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Об этом было объявлено на оглашении приговора украинской наводчице Надежде Савченко. Ее в итоге обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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