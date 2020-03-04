Отпущенный греческим судом экс-главарь «Айдара» обещает преследовать российских журналистов

Гречесский суд отпустил бывшего командира нацбата «Айдар» Сергея Мельничука, обвинённого в России за убийство в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в июне 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский боевик заявил в видеообращении, размещённом в соцсети.

Мельничук поблагодарил украинское посольство и адвокатов и добавил, что приступает к судебному преследованию российских телеканалов и журналистов, которые «вели против него пропаганду», а в Донбассе «занимались разжиганием розни между нашими странами и собирали разведывательные данные на украинской территории, незаконно туда попав».

«Их можно назвать преступниками, а не журналистами… Против них, телеканалов и спецслужб, которые их туда посылали, нужно возбудить уголовное дело не только на Украине, но и в международных судах, чтобы они не могли представлять РФ в том числе в Европарламенте», – приводит «ПолитНавигатор» слова экс-главаря нацбата.

По информации бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, греческий суд освободил Мельничука по указке посла США в Греции Джеффри Пайетта, который во время Евромайдана работал в Киеве.

Журавко утверждает, что Мельничук слишком много знает о роли США в госперевороте и последовавших событиях на Украине в 2014 году, поэтому Вашингтон был абсолютно не заинтересован в передаче боевика российскому правосудию.

Как сообщал «Новый День», о своём задержании Интерполом по запросу Москвы на греческо-болгарской границе экс-командир «Айдара» Сергей Мельничук заявил 1 марта на странице в Фейсбуке.

Напомним, Мельничук уволился с поста командира «Айдара» в 2015 году, а затем избрался депутатом Верховной рады Украины.

Российский суд признал его организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Об этом было объявлено на оглашении приговора украинской наводчице Надежде Савченко. Ее в итоге обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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