Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне

Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в начале лета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в феврале выиграл президентский грант, за счет которого оборудует спецавтомобиль для помощи морским животным.

Сейчас подбирается необходимое оборудование: аппарат УЗИ, инфузомат – своего рода капельница для дозированного и контролируемого введения препаратов и питательных веществ, тест-системы для анализа крови и так далее.

В автомобиле планируется обустроить специальный отсек для перевозки дельфинов в организованный на базе центра «стационар».

Предполагается, что «скорая помощь» для дельфинов начнет работать уже в июне.

Напомним, в минувшем году в Крыму официально зафиксирована гибель 500 морских животных, в том числе 95 афалин. Активисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» считают, что у берегов Крыма для дельфинов созданы условия, больше похожие на боевые действия.



Симферополь, Лиана Макоба

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