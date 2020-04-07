Экс-губернатор Севастополя устроил скандал в аэропорту Ижевска

Минпромторг России проводит расследование в отношение бывшего губернатора Севастополя, ныне заместителя министра Дмитрия Овсянникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновника задержали в аэропорту Ижевска. Мужчина собирался вылететь в Москву, на входе сработала рамках металлодетектора. При повторных проходах через рамку ситуация повторилась. Тогда у него потребовали документы: паспорт и билет на самолет. По словам сотрудников аэропорта, мужчина это требование проигнорировал и, нецензурно выражаясь, прошел к стойке регистрации.

Его задержали и при лично досмотре обнаружили документ, выданный а имя заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.

Сам чиновник на просьбу РЕН ТВ прокомментировать ситуацию ответил: «Впервые слышу об этом». Позднее он заявил: «Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска – это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены».

Однако в Минпромторге на ситуацию смотрят иначе:

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», – заявили в ведомстве, подчеркнув, что некорректное поведение по отношению к полиции чиновника такого уровня является грубым нарушением кодекса этики госслужащих. И тем более такое поведение недопустимо в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции.

Напомним, Овсянников возглавлял Севастополь 2016 – 2019 годах, ушел в отставку летом прошлого года. В октябре был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 07.04.20

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