Экс-губернатор Севастополя может покинуть пост замминистра в ближайшее время

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников может покинуть пост заместителя министра промышленности и торговли РФ в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали в аэропорту Ижевска 5 апреля: он отказался выполнить требования сотрудников службы безопасности и позволил себе нецензурную брань.

Вчера президиум генсовета партии «Единая Россия» счел его поведение недопустимым и исключил чиновника из партии.

«Решение об уходе Дмитрия Овсянникова из Минпромторга принято, это может случиться в течение месяца», – пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Сам чиновник заявляет, что выполнил все требования сотрудников службы безопасности аэропорта, но требовать предъявить посадочный талон при входе в аэропорт «это, что называется, перегнуть палку».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.04.20

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