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Среда, 8 апреля 2020, 14:56 мск

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Экс-губернатор Севастополя лишился партбилета «ЕР» и ответит в суде за дебош

Заместитель министра промышленности и торговли РФ, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников лишился партийного билета «Единой России». Соответствующее решение принял президиум генсовета партии в связи с недопустимым поведением чиновника в аэропорту Ижевска.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму выгнать Овсянникова из рядов партии «за действия, несовместимые с этическими нормами».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он также добавил, что вопрос об увольнении Овсянникова поставлен перед председателем правительства Михаилом Мишустиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Как писал «Новый День», 5 апреля высокопоставленный чиновник Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска. В частности, Овсянников в нецензурной форме отказался проходить обязательный досмотр, оскорбил полицейских и работников авиакомпании. В отношении него был составлен протокол об административном нарушении. Материалы направлены в суд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.04.20

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