Cherchez la femme: в мининформе Крыма закручивается лихая интрига

У министра внутренней политики, информации и связи Крыма появился еще один первый заместитель. И это удивительно, так как структура мининформа до сих подобной схемы замещения главы ведомства не подразумевала.

Как уже сообщал «Новый День», нынешний министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев занял этот пост в начале февраля. До этого он с августа 2019 года временно исполнял обязанности главы администрации Саки. Отношения к внутренней политике, информации и связи никогда не имел, со СМИ не работал. Считается человеком спикера Госсовета РК Владимира Константинова, поэтому наблюдатели решили, что внутренней и информационной политикой теперь будет управлять главный крымский депутат, расценив это как проигрыш главы РК Сергея Аксенова.

По всей видимости, глава Крыма решил не сдаваться: 7 апреля распоряжением премьер-министра РК Юрия Гоцанюка (просто процедура такая) руководитель управления информации и пресс-службы Аксенова Екатерина Немчинова назначена первым замом Афанасьева. По мнению экспертов, расклад получился очевидный: Немчинову готовят на место Афанасьева.

Но не тут-то было. Сегодня тот же Гоцанюк (просто он должен подписывать все подобные документы) очередным распоряжением назначил главе мининформа еще одного первого зама – Олесю Силантьеву, которая работала в Сакской администрации вместе с Афанасьевым. И не просто работала, а, можно сказать, была доверенным лицом.

«Афанасьев долго тянул с ее переводом, – рассказал РИА «Новый День» источник в правительстве РК. – Это связано с тем, что там она сидела на финансах и всех схемах Афанасьева. В частности, она там заканчивала дела по распределению пляжей и нестационарных торговых объектов – самый жир курортных городов. Видимо, закончила».

По словам источника, у Афанасьева нет такого аппаратного веса, чтобы «выбить» себе второго первого зама. Силантьеву «провела» вице-премьер Елена Романовская, получившая место в обновленном правительстве РК по так называемой квоте Константинова и курирующая мининформ.

Источники утверждают, что Афанасьев, получив любое распоряжение Аксенова, первым делом советуется с Романовской, а та периодически «корректирует» поручения главы. Силантьева им нужна, считают инсайдеры, чтобы контролировать выделяемые ведомству финансы (именно этим будет заниматься новый первый зам) и при этом снять с себя ответственность за распределение средств.

Симферополь, Анна Карпенко

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