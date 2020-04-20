Крымских чиновников подозревают в махинациях с жильем для сирот

В Крыму возбуждено очередное уголовное дело по факту покупки жилья для сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, за счет субвенции, выделенной из республиканского бюджета администрации Джанкойского района, была приобретена квартира общей площадью 29,7 кв. метров в поселке городского типа Вольное за 1,2 млн рублей. Однако проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость этой однокомнатной квартиры составляет 468,5 тыс рублей.

«Умышленные действия должностных лиц администрации Джанкойского района, выразившиеся в нарушениях порядка определения цены контракта, повлекли причинение бюджету Крыма ущерба на сумму более 760 тысяч рублей, – отмечают в ведомстве. – В рамках следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц администрации Джанкойского района и иных уполномоченных сотрудников, ответственных за этот процесс».

При этом уголовное дело возбуждено не по факту, например, мошенничества, а по факту превышения должностных полномочий.

Напомним, крымские чиновники не в первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с приобретением жилья для сирот. Так, в марте сотрудники все той же Джнакойской районной администрации стали фигурантами дела из-за квартир, купленных в селе Калиновка.

А еще раньше уголовное производство было начато в Керчи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.04.20

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