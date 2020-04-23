Экс-губернатор Севастополя остался без работы

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников остался без работы: премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности заместителя министра промышленности и торговли.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали в начале апреля в аэропорту Ижевска: он собирался вылететь в Москву, но поспорил с охраной аэропорта. Через пару дней партия «Единая Россия» исключила Овсянникова из своих рядов, «за действия, несовместимые с этическими нормами».

А потом появилась информация, что чиновника уволят. Что сегодня и произошло: Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра «в связи с сокращением этой должности».

Эксперты считают, что без работы Овсянников пробудет недолго: у него еще сохранились связи в околоправительственных кругах, и сейчас ему подыскивают новое очередное «теплое место».

Севастополь, Илья Пелехов

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