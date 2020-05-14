«Требуем публичных извинений!» В Евпатории разгорается медицинский скандал

Вслед за Керчью медицинский скандал разгорается в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Керченского горсовета Константин Ерманов выложил в соцсетях текст обращения к главе РК Сергею Аксенову, написанный от имени сотрудников станции скорой медицинской помощи Евпатории. Авторы обращения выражают возмущение тем, Аксенов, «не разобравшись в сути дела, обвинил сотрудников ССМП г. Керчи в провокациях и шантаже».

В обращении подчеркивается, что керчане пытались отстоять свои законные права, основываясь на видеообращении президента РФ Путина, а не на желании «хайпануть», как выразился глава Крыма» (отметим, что глава РК, действительно, скор и резок на язык, отчего постоянно попадает в неловкие ситуации – чего стоят только истории с кондиционерами и вертолетами – прим. РИА «Новый День»).

Авторы обращения высказывают предположение: «Наверное, глава республики не осведомлен о реальном положении дел в здравоохранении и, в частности, в службе скорой медицинской помощи», и требуют, чтобы Аксенов публично извинился перед медиками, а выплаты всем сотрудникам ГБУЗ РК «КРЦ МК и СМП» проводились в соответствии с видеообращением президента Путина, а не по схеме повременной оплаты, которую пытаются применять руководство ГБУЗ и минздрав РК.

В министерстве здравоохранения РК ответили:

В ответ Ерманов заявил, что на сотрудников евпаторийской скрой помощи пытается давить руководство и выложил скриншот одного из пришедших ему сообщений:

«Всех сотрудников, на которых оказывается давление руководителями структурных подразделений, станций, подстанций, администрацией Центра, просим фиксировать данные случаи, производя видео или аудиозапись. Имея на руках подтвержденные материалы, просим обращаться к руководству Центра или же в правоохранительные органы», – отреагировали в Центре медицины катастроф (КРЦ МК и СМП).

«Вы же сами запретили производить аудио-, фото-, видеофиксацию в организации Последняя редакция внутреннего трудового распорядка…», – напомнили медики.

И получили ответ от КРЦ МК и СМП: «Медицинская деятельность организации подразумевает использование персональных данных, платежной информации, соблюдение врачебной тайны и т.д. В случае, если вашему здоровью или жизни появляется угроза, то в дело вступает уголовный кодекс».

При этом представители ведомства опубликовали протокол собрания коллектива станции скорой помощи Евпатории, ничуть не смущаясь, что он содержит персональные данные сотрудников и их личные подписи (РИА «Новый День» публикует только первый лист протокола, но в соцсетях документ выложен полностью):

«Особенно радует, что коллектив одобрил пункт 4 протокола, – отреагировали в соцсетях. – А то как же – руководство свою руку в доплаты не всунет».

Чем закончится эта история, пока не понятно. Ясно одно: ситуация в подразделениях КРЦ МК и СМП далеко не такая радужная, как пытаются убедить крымчан республиканские власти.

Симферополь, Олег Яковенко

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