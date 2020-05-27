В Евпатории привлекли к работе чиновника, только что осужденного за причинение многомиллионного ущерба бюджету

В Евпатории привлекли к работе бывшего чиновника, только что осужденного за причинение многомиллионного ущерба бюджету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 мая Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику департамента городского хозяйства евпаторийской администрации Андрею Тюрягину.

За ущерб городу в размере 26 миллионов рублей экс-чиновника приговорили к 2 годам лишения свободы условно и запретили занимать должности в органах власти в течение 2 лет.

«Такой мягкий приговор был вполне ожидаем, как и наше предположение, что столь «опытные кадры» даже после приговора из обоймы не выпадают, – пишет telegram-канал «Локалка». – Отдохнув пару дней после вердикта суда, свежеосужденный Андрей Владимирович уже 25 мая засветился в обществе директора управляющей компании «Наш квартал» и одновременно депутата единоросса Дмитрия Дудко. Незадолго до полудня оба – депутат и осужденный были замечены в парке Фрунзе вовремя совместной инспекции сомнительной стройки у подножья Геракла».

Канал отмечает, что Дудко уже неоднократно появлялся и интересовался ходом строительных работ на пляже.

«Нам так же стало известно, что возводимый здесь павильон связывают с именем друга Романа Тихончука – Михаилом Березанем. Вывод напрашивается сам собой – строителям понадобился богатый опыт Тюрягина…

Как бы то ни было, но вероятно, все-таки правы те, кто утверждает, что Тюрягин знает так много городских тайн, что глава города Олеся Харитоненко и глава администрации Роман Тихончук были вынуждены, даже рискуя своей репутацией, приложить немало усилий, для того чтобы смягчить участь и обеспечить ему будущее…», – заключают авторы канала.

Евпатория, Анна Карпенко

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