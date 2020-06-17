В Евпатории арестовали осужденного чиновника, вернувшего в администрацию, несмотря на запрет

В Евпатории задержан бывший заместитель начальника департамента городского хозяйства городской администрации. Меньше месяца назад ему уже вынесли приговор за причинение многомиллионного ущерба бюджету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об Андрее Тюрягине, которого 22 мая приговорили к 2 годам лишения свободы условно и запретили занимать должности в органах власти в течение 2 лет.

Однако уже через 3 дня его заметили на одной из городских строек в компании директора управляющей компании «Наш квартал» и одновременно депутата единоросса Дмитрия Дудко. А вчера сотрудники ФСБ задержали его во время рабочего совещания в его бывшем рабочем кабинете. Его снова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и причинении существенного ущерба.

«Установлено, что в августе 2017 года замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории неправомерно запросил из бюджета муниципального образования почти 2 миллиона рублей для оплаты повторной государственной экспертизы проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети города. При этом, согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, отметив, что в результате бюджету города был причинен значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ.

Объясняться с правоохранительными органами придется и руководителям города, позволившим осужденному экс-чиновнику вернуться на рабочее место и общаться с сотрудниками.

«Органами следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям вышестоящих должностных администрации Евпатории», – подчеркнули в ведомстве.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 17.06.20

Партия Зеленского: Русский язык не получит даже региональный статус на Украине. / Ультрас «Динамо» Киев вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда. / Прощай, мирный атом: Украина переходит на уголь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»