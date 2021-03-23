В отношении экс-начальника департамента городского хозяйства Евпатории возбудили третье уголовное дело

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в декабре 2019 года действующий на тот момент начальник департамента, чтобы помочь знакомому директору МУПа получить выгоду и быстрее освоить бюджетные средства, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы.

«Директор предприятия предоставил акты сдачи-приемки услуг, в которых содержались ложные сведения относительно объема фактически выполненных работ по контракту на ликвидацию несанкционированных свалок в Евпатории, – уточнили в ведомстве. – Начальник департамента подписал документы, на основании которых предприятию необоснованно перечислены денежные средства. При этом в действительности выполненный объем работ не соответствовал актам, в результате чего бюджету муниципального образования городской округ Евпатория причинен значительный материальный ущерб на сумму почти в 5,5 млн рублей».

Речь идет об Андрее Тюрягине, которого 22 мая 2020 года приговорили к 2 годам лишения свободы условно и запретили занимать должности в органах власти в течение 2 лет. Однако уже через 3 дня его заметили на одной из городских строек в компании директора управляющей компании «Наш квартал» и одновременно депутата единоросса Дмитрия Дудко.

А в июне сотрудники ФСБ задержали его во время рабочего совещания в его бывшем рабочем кабинете, снова обвинив в злоупотреблении полномочиями и причинении существенного ущерба.

В декабре суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Теперь ему предстоит новое судебное разбирательство.

Симферополь, Олег Яковенко

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