Песков не ответил на вопрос, как в ЛДНР будут голосовать за поправки в Конституцию РФ

Вопрос о том, как граждане ДНР и ЛНР с российскими паспортами буду голосовать за поправки в Конституцию России, следует адресовать Центральной избирательной комиссии РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, отвечая журналистам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно, там проживает очень много российских граждан. Это вопрос, который нужно адресовать в ЦИК, потому что именно они занимаются процессом организации голосования для граждан России», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, сегодня Центризбирком РФ разъяснил, как будет проходить на территории России голосование за поправки в Конституцию РФ, назначенное на 1 июля 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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