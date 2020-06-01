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Понедельник, 1 июня 2020, 18:29 мск

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Россиянам подарили еще один выходной

День голосования по поправкам в Конституцию РФ, назначенный на 1 июля, будет объявлен выходным. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом участки для голосования откроются уже 25 июня. Таким образом, у россиян будет неделя для того, чтобы выразить свою позицию. « (Голосование) будет проходить, получается, с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)», – цитирует РИА «Новости» главу думского комитета.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести всероссийское голосование 1 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Конституционная реформа-2020

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