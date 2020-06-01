Путин согласился назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) считает оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Об этом на рабочем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Глава государства посоветовался с Минпросвещения и главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, и согласился с этим предложением.

На совещании Памфилова назвала оптимальной датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. По ее словам, если оттягивать дату, появятся дополнительные расходы. ЦИК считает вполне возможным провести всероссийское волеизъявление с соблюдением необходимой социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических мер: так, голосование на дому будет практически бесконтактным, на входах на участки будут установлены пункты контроля температуры, места для дезинфекции рук, уложены специальные коврики. При этом от голосования по почте ЦИК решил отказаться, уточнила Памфилова.

«Произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве», – сказала глава ЦИК РФ, подчеркнув, что «это будет безопаснее, чем сходить в тот же магазин, я ответственно могу это утверждать».

«1 июля смотрится как день, вполне подходящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, – оценил президент. – С юридической точки зрения, эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, пройдет как раз 30 суток».

Глава государства отметил, что у страны впереди целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги к улучшению ситуации с распространением COVID-19. Минпросвещения, вопреки опасениям президента, дату голосования одобрило, заверив, что оно не будет мешать российским школьникам сдавать ЕГЭ – напротив, проведение голосования в школьных помещениях поможет организации единого госэкзамена.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что острый этап подъема заболеваемости COVID-19 пройден, темп прироста снизился в 13 раз, и в целом по стране составляет порядка 2%. В три раза снизился коэффициент распространения, показывающий сколько человек может заразить один инфицированный, в последние недели в целом по стране он не превышает единицы.

«Все изменяющиеся показатели в субъектах позволяют видеть, что при отмене тех или иных ограничений не ухудшается ситуация в регионах, а это значит, что мы идем правильный путем», – отметила она.

Попова назвала дату 1 июля очень значимой, поскольку впереди еще «два раза по две недели» – два инкубационных периода, и этот срок позволит «достичь оптимальных показателей на это число».

«Проведем голосование 1 июля 2020 года», – подытожил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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