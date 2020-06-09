Грабли Развожаева: «Единая Россия» в Севастополе сама себя высекла

Севастопольский городской суд распустил Советы депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая сложили полномочия 7 из 14 парламентариев Гагаринского округа. За ними досрочно отказались от депутатства 9 членов совета Ленинского муниципального округа – тоже все единороссы. Согласно уставу муниципальных округов, полномочия советов могут быть прекращены досрочно по двум причинам: в случае самороспуска совета или при вступлении в силу решения суда о неправомочности действующего состава депутатов совета, в том числе в связи со сложением депутатами совета своих полномочий.

Для самороспуска ни у гагаринских, ни у ленинских депутатов не хватило голосов. Поэтому был использован второй вариант. Иск в обоих случаях подала прокуратура. Суд их оба удовлетворил, причем решение суда и в том, и в другом случае обращено к немедленному исполнению.

А завтра Законодательное Собрание Севастополя рассмотрит вопрос о назначении (читай – назначит) выборы губернатора.

Иными словами, муниципальный фильтр кандидаты будут проходить в 8 муниципалитетах, что с одной стороны становится практически непреодолимым препятствием для отдельных представителей оппозиции, с другой – ставит под угрозу сами выборы: ведь если хотя бы еще один муниципальный совет в Севастополе решит по каким-либо причинам самораспуститься, выборы придется отменять.

«Все-таки севастопольский опыт одного «собирателя элит» и «политика федерального уровня» для сменившего его нового «собирателя элит» и «политика федерального уровня» остался незамеченным и неучтенным, – прокомментировал ситуацию севастопольский политик и предприниматель . Грабли снова работают, как часы. Надо быть врагом самому себе, чтобы на пустом месте убить два муниципалитета накануне серьезного испытания для «Единой России» этой осенью. Оставить два района на фоне самого масштабного кризиса в новейшей истории – глупый и необдуманный шаг, который, как оказалось, еще и фальсифицировали, меняя по ходу пьесы фамилии самоотведенных депутатов. И вдобавок – все это безумство происходит после слабейшего в России результата на выборах в севастопольское заксобрание. Думаю, Гагаринский район выберет себе депутатов не из партии власти, которая бросает жителей с каждым новым избранником в ЗС, а местный совет просто уходит, не прощаясь и без веских на то причин. Лучше предвыборной кампании сложно было придумать».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.06.20

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