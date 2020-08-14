Грабли Развожаева – 2: губернаторская кампания в Севастополе имеет высокие риски

Губернаторские выборы в Севастополе далеко не так предсказуемы, как их пытаются представить. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав риски избирательных кампаний. Результаты опубликовал telegram-канал «Незыгарь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство севастопольских СМИ и местных политологов пытаются убедить горожан, что наконец-то им повезло, а у города появился шанс получить грамотного руководителя, ставящего интересы Севастополя выше собственных – глупо было бы этот шанс упускать.

И действительно, кто же может поспорить с врио губернатора? У него и федеральная поддержка на всех уровнях (так заявляют пропагандисты Развожаева, но реальных подтверждений этому пока нет), и рейтинг почти 80% (тоже со слов пиарщиков. Они, конечно, ссылаются на некие социследования, но что это за исследованияи как он проводятся, предпочитают не уточнять), и отличный контакт с горожанами, и, наконец, 5 конкурентов, у которых нет никаких шансов (это реально похоже на правду, н не потому что Развожаев такой крутой – просто оппоненты такие). И, тем не менее, эксперты считают, что риски выборной кампании в Севастополе высоки.

А все потому, что и партия власти, и пиарщики в очередной раз перестарались

«В Севастополе, городе, где на фоне его русского великого статуса выборы губернатора (раз их внедрили) должны быть красивыми, свободными и приводить к власти лучшего и безупречного, превратились в свою противоположность, – поясняет telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки». – Как и в случае с Овсянниковым, Развожаеву подарили тотальную зачистку конкурентов. От страха что ли? Во что это вылилось для Овсянникова, все знают.

Те же планы у авторов этой технологии и на Развожаева. Он не сможет прикрывать собой федеральные проекты, на которые уже опять начали нападать местные флибустьеры украинского периода.

Развожаев мог относительно спокойно выиграть, человек он неплохой. Но для него по команде из Москвы перекрутили гайки по максимуму, и на выборах губернатора Севастополя появился участник, которого уже не победить.

Называется недоверие.

А ведь сто раз предупреждали.

Нет, надо упереться рогом в те же грабли».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.08.20

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