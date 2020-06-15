Игра в выборы: губернаторская кампания в Севастополе не обещает никакой интриги

В Севастополе началась предвыборная кампания. Претенденты на губернаторское кресло начинают заявлять о себе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня врио губернатора Михаил Развожаев уведомил городской избирком о желании сменить временный статус на постоянный. До этого глава севастопольского отделения «Единой России» победил в праймериз севастопольского отделения «Единой России» – разумеется, в напряженной борьбе: его соперницей была директор школы из Балаклавы.

«Справедливая Россия» выдвинула в соперники губернатору Александра Романовича. 67-летний москвич Романович в Госдуме VI созыва представлял Московскую область, в новый состав российского парламента не вошел, но с апреля 2017 года занимает должность советника руководителя фракции «Справедливая Россия» – эта должность была введена специальным указом президента Российской Федерации. При прочих равных с Развожаевым, опытом управления экономикой региона не обладает, в Севастополе практически неузнаваем.

Глава севастопольских эсеров Евгений Дубовик объяснил выдвижение варяга на пост губернатора тем, что Романович «достойный и справедливый» человек. Это вызывает массу вопросов к региональному отделению «Справедливой России», в котором не нашли достойных и справедливых людей среди партийцев-севастопольцев.

ЛДПР выдвинула в губернаторы вице-спикера городского собрания Илью Журавлева. В отличие от Романовича, это фигура в городе известная, правда, слава у него своеобразная. Но есть свой электорат, правда, небольшой, да и саму партию на выборах в ЗакСо поддержали менее 20% горожан. Так, что, по мнению экспертов, шансы у Журавлева призрачные.

КПРФ ожидаемо выдвинула в противовес Развожаеву Романа Кияшко. Коммунисты пытались изобразить внтурипартийную борьбу за право стать кандидатом в губернтаоры, но наблюдатели в это не поверили. В предвыборной борьбе Кияшко пока не оригинален: начал с того, что обвинил конкурентов в нечестной борьбе.

От «Патриотов России» в выборах примет участие Иван Ермаков. Его главные козыри – он практически севастополец (провел в городе большую часть жизни) и уже управлял Севастополем (с февраля 1991 – по март 1992 был председателем Севастопольского городского совета и исполкома). При этом ему 73 года, он непубличен и уровни узнавемости и доверия у него низки (в 2017 году на выборах губернатора в конкуренции с Овсянниковым набрал чуть более 2% голосов). Да, и само региональное отделение партии, которую представляет Ермаков, проявляет себя только на выборах и при этом не обладает необходимыми ресурсами для проведения полноценной кампании.

«Партия прогресса» (официального представительства партии в городе нет) выдвигает в губернаторы бизнесмена Ярослава Яковенко, а «Демократическая партия России» – Александру Романенко. Последняя партия, хотя и создала региональное отделение в Севастополе, еще летом 2014 года, но в выборах до сих пор не участвовала.

Подать документы в горизбирком претенденты должны до 10 июня.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.06.20

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