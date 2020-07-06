В Севастополе стать губернатором пожелал экс-муж Поклонской

Бывший муж депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской Иван Соловьев собирается участвовать в выборах губернатора Севастополя. Он включится в избирательную кампанию от партии «Народ против коррупции». Об этом сообщил Соловьев в своем Facebook. Отметим, что эту партию возглавил двоюродный племянник президент России Роман Путин, а ее съезд прошел накануне.

«После долгих размышлений принял для себя очень непростое решение, откликнувшись на предложение партии «Народ против корупции» баллотироваться на пост губернатора Севастополя», – написал Соловьев, добавив, что решил составить здоровую конкуренцию «партийным назначенцам «руководящей и направляющей». По его словам, сегодня он уже будет в Севастополе, а завтра подаст документы в горизбирком.

Добавим, сама Наталья Поклонская попросила не ассоциировать с ней деятельность ее бывшего мужа, и пожелала жителям Севастополя «не допустить ошибки и выбрать достойного человека, а не проходимца» (цитата по «Крыминформу»).

Как сообщал «Новый День», ранее на губернаторский пост выдвинулся врио губернатора Михаил Развожаев. Его соперниками могут стать Александр Романович от «Справедливой России», вице-спикер городского собрания Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко – от КПРФ и Иван Ермаков – от «Патриотов России». «Партия прогресса» выдвинула в губернаторы бизнесмена Ярослава Яковенко, а «Демократическая партия России» – Александру Романенко.

Подать документы в избирком претенденты должны до 10 июля, а сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Севастополь, Наталья Петрова

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