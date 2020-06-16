В столице Крыма отменили Парад Победы

В Симферополе отменили парад Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму 24 июня собирались провести смотры войск и техники в трех городах: Севастополе, Симферополе и Керчи. Сегодня столицу РК из этого списка исключили.

«Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона, – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. – Уверен, что по накалу эмоций Парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет.

Мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях, а потому все мы сможем стать частью этого знакового события. В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе».

В Севастополе отменять парад пока не собираются: врио губернатора Михаил Развожаев, вступив в предвыборную гонку, вряд ли рискнет запретить знаковое для города мероприятие. О его позиции в этом вопросе говорит пример минувшего Дня города, когда градоначальник тусовался в толпе горожан, наблюдавших за праздничным фейерверком, хотя его же запрет на проведение массовых мероприятий никто не отменял.

Первая репетиция парада в Севастополе состоится сегодня.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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