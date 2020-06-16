Аксенов передумал: парад в Симферополе будет

Парад Победы в Симферополе все-таки состоится. Глава РК Сергей Аксенов изменил свое решение.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Аксенов заявил, что в целях соблюдения противоэпидемических требований в разгар туристического сезона, парад, запланированный на 24 июня в крымской столице, отменяется. Некоторые раскритиковали это решение, и через несколько часов ситуация изменилась.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится. При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме», – заявил глава РК.

И добавил, что достигнута договоренность с министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым, которые обещали оказать содействие в организации «долгожданного парада».

«В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл. Безусловно, мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», – сообщил глава РК. И пообещал, что прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на его страницах в социальных сетях.

Симферополь, Лиана Макоба

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