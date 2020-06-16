«Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все

В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все.

Так, несмотря на скачки выявляемости инфекции, и РК, и Севастополь отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих на полуостров. В результате, коронавирус, распространение которого и раньше было сложно контролировать – власти неоднократно заявляли о невозможности определить источник заражения заболевших, вновь начали завозить с материка.

Как уже сообщал «Новый День», только за последние 2 дня было заявлено о 4 инфицированных, приехавших их разных городов России. В РК вирус привезли из Москвы и Красноярска, в Севастополь – из Санкт-Петербурга. Причем, последний случай показал, что все кордоны, выставленные севастопольскими властями, ничего не значат и желающих попасть в город не сдерживают.

Так, человек приехал из Санкт-Петербурга и показал на блокпосте страницу паспорта со старой севастопольской пропиской, заявив, что возвращается домой. Перелистнуть страницу, чтобы проверить, нет ли другой регистрации (а она была), почему-то никому в голову не пришло. В результате, инфицированный несколько дней ходил по Севастополю, общался с разными людьми, посещал общественные места. И где сейчас искать всех контактных, не знает никто.

А в РК ради турсезона готовы отменить знаковые и важные для крымчан мероприятия. Например, отказ от проведения в Симферополе Парада Победы глава РК Сергей Аксенов объяснил необходимостью соблюдения противоэпидемических мер в период курортного сезона. Но такую заботу оценили не все:

«Вдумайтесь: курортный сезон важнее Парада Победы для Аксёнова. Это следует из заявления, – комментирует telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки». – Понятно, что это не «я так решил», как говорит Аксёнов, а распоряжение из Москвы.Ни на одно важное мероприятие Министерства обороны крымских лидеров давно не зовут. Нечего терять. Курортный сезон и при Украине был, и парада Победы при них тоже не было, так что разницы никакой.

Предложение Аксёнова крымчанам «вместе преодолевать трудности» означает, что у крымских властей явные проблемы. Не считать же проблемой несколько заболевших коронавирусом. На преодоление трудностей брошен и отказ от Парада Победы. Чтобы трудности не помешали состричь купоны разным Чернякам с туристов.

Все силы брошены на спасение денег турсектора и сезона, который Аксёнов под честное слово ранее отменил. Где логика, уже никто не понимает. Коллективный Константинов рулит Крымом».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.06.20

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