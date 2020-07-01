В Севастополе «слили» референдум по Конституции

В Крыму завершилось голосование по поправкам в Конституцию. И если у Республики Крым есть возможность «дотянуть» до плана, то в Севастополе референдум если не проигнорировали, то хвастаться городу точно нечем.

Как уже сообщал «Новый День», перед крымчанами была поставлена задача обеспечить явку свыше 80% – таким образом жители полуострова должны были продемонстрировать свою вовлеченность в жизнь России и заинтересованность в общем будущем.

В РК сегодня начали голосование с 70% отметки (с учетом предыдущих 6 дней голосования), до полудня проголосовали 72,45%, а к 18 часам 77,64%. Объективно, дотянуть до 80% шансов мало, но они, тем не менее, есть, тем более что явку на 20:00 озвучивают только вместе с итогами.

В Севастополе же не дотянут и до 60%. В городе вообще происходит нечто странное. Так, согласно официальным данным ЦИКУ, явка к полудню составляла 51,31%, потом резко рванула вверх – 57,74% к 15 часам (см. таблицу), а к 18 часам резко упала – 53,22%.

Понятно, что большую часть явки, какой бы она ни была, обеспечили военные – Минобороны сообщило, что в ведомстве проголосовали 99,9%. Следовательно, большая часть севастопольцев проигнорировала референдум вместе с поправками в Конституцию – не помогли ни обещанные автомобили, ни три квартиры.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.07.20

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