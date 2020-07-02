В Крыму утвердили итоги голосования по поправкам в Конституцию

Избирательная комиссия Крыма утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Эти цифры отличают от тех, что публиковала сегодня утром Центральная избирательная комиссия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подросло и число участников процесса и сами показатели голосования.

По словам главы республиканской избирательной комиссии Михаила Малышева, число «участников голосования, включенных в списки для голосования на момент окончания голосования» составило 1 млн 501 тысяч 47. Выдано бюллетеней 1 млн 227 тыс 150, в ящики попали 1 млн 226 тым 531; число недействительных бюллетеней – 10 тыс 400.

Одобрили изменения в Конституцию Российской Федерации» 1 млн 104 тыс 730 человек, «Нет» сказали 111 тыс 401.

Таким образом, исходя из новых данных, явка составила 81,75%. За поправки проголосовали 90% пришедших ( вчера вечером ЦИК говрил о 86%, сегодня утром – о 89,93%) и 73,6% от внесенных в списки. Против – 9% от участвовавших в голосовании.

Симферополь, Лиана Макоба

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