В Крыму накрыли террористическую ячейку: задержаны 7 человек

В Крыму накрыли ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), сообщает ФСБ РФ. Задержаны семеро ее участников: три главаря и четыре активных последователя.

По данным спецслужбы, задержанные распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. У них обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации, которые использовались при ведении террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сегодня источники сообщили об обысках у подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и задержании 6 человек.

Симферополь, Наталья Петрова

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