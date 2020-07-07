Шестерых крымчан задержали по подозрению в террористической деятельности

В Крыму проходят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Оперативно-следственные действия проводятся в четырех районах республики, в том числе в Алуште, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным адвоката Эмиля Курбединова, после обысков задержаны 6 человек по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Защитник уточнил, что обыски проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму республиканского полицейского главка.

Официальных комментариев от крымских силовиков пока не поступало.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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