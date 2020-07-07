российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июля 2020, 12:04 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Шестерых крымчан задержали по подозрению в террористической деятельности

В Крыму проходят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Оперативно-следственные действия проводятся в четырех районах республики, в том числе в Алуште, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным адвоката Эмиля Курбединова, после обысков задержаны 6 человек по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Защитник уточнил, что обыски проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму республиканского полицейского главка.

Официальных комментариев от крымских силовиков пока не поступало.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 07.07.20

Число заболевших коронавирусом продолжает снижаться, но вновь подскочила смертность. / В Крыму в течение суток выявлено 28 новых случаев COVID-19. / Бюджетное путешествие: крымчанин отправился автостопом к Охотскому морю. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Норильске поймали вербовщика террористов

Пакистанскую фондовую биржу атаковали боевики

Во Франции спецназ ошибся квартирой во время захвата подозреваемого

В центре Москвы злоумышленник захватил заложников в «Альфа-банке»

Под Тверью предотвратили теракт

В Афганистане террористы напали на больницу, есть погибшие

В Германии предотвратили теракты

ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Ставрополье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,