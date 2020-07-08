COVID-19 атакует одну крымскую администрацию за другой

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой.

Как уже сообщал «Новый День», глава Керчи сообщил, что Covid-19 подхватил чиновник из департамента труда и социальной защиты населения. Вслед за этим появилось сообщение, что заболел и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений администрации Судака.

«Жена у больного работает в РЭСе Судака, – сообщает telegram-канал ZORRO из Крыма. – Видимо, круг контактов, мягко говоря, очень большой».

Правда, информации о заболевшем сотруднике на официальном сайте администрации Судака нет.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 08.07.20

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