Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму и Сочи просят открыть Турцию

Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских. Отзывы клиентов опубликовали турагенты в закрытой профессиональной группе «Трэвел Президиум» в Facebook.

На пляжах люди «буквально лежат друг на друге», на побережье настоящий «муравейником из людей», приводят представители туриндустрии отклики своих туристов, публикуя соответствующие фото и ролики. Один из курортников снял на видео заполненное туристами побережье и в конце ролика призвал: «Откройте Турцию!», пишет издание TourDom.ru. О соблюдении социальной дистанции, к чему призывают местные власти и санврачи, в этой ситуации говорить не приходится.

Отдыхающая в одном из крымских пансионатов сотрудница турагентства сообщила, что объект размещения, где она остановилась, полностью заполнен туристами. Она пожаловалась, что поначалу даже был дефицит зонтов от солнца, а свободный стол в обед приходилось ждать несколько минут. По словам туристки, в Ялте, учитывая штормовую погоду, на улицах не протолкнуться, а вечером в кафе нет мест. Такси ей пришлось ждать больше часа.

Туристы называют основной проблемой нехватку персонала в гостиницах и пансионатах. Судя по их отзывам, многие объекты размещения оказались не готовы к 100%-ной заполняемости.

Похожая ситуация наблюдается в Сочи, где оказались переполнены даже дикие пляжи. При этом во многих отелях не работают бассейны и спа-комплексы, сетуют отдыхающие.

В то же время многие клиенты признались своим турагентам, что не разочарованы отдыхом, однако при открытых границах с другими странами на отечественные черноморские курорты больше не поедут.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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