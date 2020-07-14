«Абсурд и идиотизм!»: доктор Мясников разнес меры против коронавируса в Сочи

Телеведущий и врач Александр Мясников в минувшие выходные посетил Сочи, после чего подверг жесткой критике коронавирусные ограничительные меры на курорте. По его мнению, ситуация с мерами по предотвращению распространения Covid-19 дошла до абсурда и «идиотизма». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Мясникова, в Сочи пляжи переполнены – «яблоку некуда упасть, в море – компот из тел», но в то же время «великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт». «Вернее – на бортик пускают, а плавать – нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора!», – пишет доктор.

Как отмечает Мясников, ситуация, когда «на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты», наблюдается повсеместно из-за абсурдных, по его мнению, требований санитарных властей.

«Как это называется? Правильно – идиотизм! Причем намного более вредный, чем просто вызывающий возмущение своей очевидной глупостью», – возмутился телеведущий, добавив, что данные ограничительные меры «подрывают в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением Covid-19».

Мясников пишет, что у гостиничного лифта обозначена дистанция в 1,5 метра, но в него «набивается людей, как сельдей в бочке, не вдохнуть». Кроме того, от людей требуют надевать перчатки, но «если их не менять постоянно, они сами становятся источником заразы», указывает он.

«У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!», – взмолился врач.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев заражения коронавируса во всех регионах. Выздоровели 512 825 заболевших, скончались – 11 614.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.07.20

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