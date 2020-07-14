В России от коронавируса излечились 70% всех заболевших

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1 531 (24,5%) заболевшего не наблюдалось симптомов. Всего с начала пандемии подтверждено 739 947 случаев коронавируса.

За минувшие сутки ни одного больного не было выявлено на Чукотке и в Калмыкии. В Москве, Подмосковье, Ингушетии и Калининградской области суточная прибавка составила 0,3%. В Северной Осетии, Севастополе, Ненецком АО, Псковской и Костромской областях – 0,4%, а Карачаево-Черкесии, Дагестане, Чечне, Карелии и Новгородской области – 0,5%. В среднем по России суточный прирост составил 0,9%.

Больше всего за день новых случаев выявили в Москве – 613. На втором месте с суточной прибавкой в 281 пациент оказался Санкт-Петербург. На третьей строке антирейтинга находится Ханты-Мансийский автономный округ (+268), за ним следует Свердловская область (+245), а замыкает пятерку регионов-лидеров по суточной прибавке больных Covid-19 Алтайский край (+238).

За день от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в России скончалось 175 больных, полностью выздоровели 8 804 человека. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, излечились от Covid-19 512 825 человек. Таким образом, от коронавируса вылечились 69,3% заболевших за весь период пандемии.

В общей сложности медики провели более 23,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 203 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 273,5 тысячи человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 13,1 млн больных коронавирусом. Более 573 тысячи человек скончались. Наибольшее число случаев заражения зарегистрированы в США (3,3 млн), Бразилии (1,8 млн) и Индии (0,9 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.20

Турция намерена возобновить авиасообщение с шестью городами России. / В Крым продолжают завозить коронавирус из-за рубежа. / В Англии за поход в магазин без маски будут штрафовать на 100 фунтов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»